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Ворог обстрілює Луганщину: у Лисичанську загинув чоловік та дістала поранення жінка

У Золотому-4 та Врубівці пошкоджено 25 будинків.

Ворог обстрілює Луганщину: у Лисичанську загинув чоловік та дістала поранення жінка
Наслідки обстрілів у Луганській області
Фото: Сергій Гайдай у Talagram

Минулої доби на одній з центральних вулиць Лисичанська загинув мирний житель внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. 

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

За його словами, також у Лисичанську дістала поранення жінка, її відразу доставили в лікарню Чернівців. Пошкоджені кілька багатоповерхівок міста. 

Вчора росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Золоте-4 та Врубівку, було пошкоджено 25 будинків. 

Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".

Нагадаємо, вчора з Луганської області вдалося евакуювати 56 жителів.

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