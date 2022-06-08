Ворог обстрілює Луганщину: у Лисичанську загинув чоловік та дістала поранення жінка

У Золотому-4 та Врубівці пошкоджено 25 будинків.

Минулої доби на одній з центральних вулиць Лисичанська загинув мирний житель внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, також у Лисичанську дістала поранення жінка, її відразу доставили в лікарню Чернівців. Пошкоджені кілька багатоповерхівок міста.

Вчора росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Золоте-4 та Врубівку, було пошкоджено 25 будинків.

Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".

Нагадаємо, вчора з Луганської області вдалося евакуювати 56 жителів.