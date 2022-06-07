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З Луганщини вдалося вивезти 56 жителів, - Гайдай

"Навкруги Гірського все горить".

З Луганщини вдалося вивезти 56 жителів, - Гайдай

З Луганської області 7 червня вдалося евакуювати 56 жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що з Гірської громади вивезли 12 осіб, з них двоє - маломобільних.

"Навкруги Гірського все горить. Найтяжче у Тошківці та Золотому", - додав очільник Луганщини.

Гайдай зазначив, що тривають обстріли в Лисичанську. Звідси, окрім 16 людей, яких вивезли поліцейські, ще 28 допомогли евакуюватися військові.

Нагадаємо, 5 червня з Лисичанська евакуювали 98 осіб. Раніше у Гірській громаді окупанти вбили чотирьох людей, серед них була дитина.

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