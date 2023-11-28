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Балтійське море будуть патрулювати військово-морськими кораблями

Для цього будуть використовуватись близько 20 військово-морських кораблів.

Балтійське море будуть патрулювати військово-морськими кораблями
Фото: EPA/UPG

Країни, які входять до Об’єднаних експедиційних сил оборонного співробітництва (JEF), вирішили патрулювати Балтійське море та частину Північного моря.  

Про це повідомляє SVT.

“Сьогодні ми вирішили, що JEF збільшить свою військово-морську присутність у Балтійському морі”, - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, і зазначив, що рішення було прийнято в тісній консультації з НАТО.

Для цього будуть використовуватись близько 20 військово-морських кораблів.

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Зокрема, у патрулюванні братимуть участь два корвети Visby. Великобританія надасть фрегат і морський літак спостереження.

Пол Йонсон описує це рішення як “стримуюче і стабілізуюче”, і додав, що кораблі будуть також патрулювати частину Північної Атлантики. 

Їх метою буде захист критично важливої інфраструктури під водою.

Нагадаємо, у жовтні президент Латвії закликав НАТО “закрити” Балтійське море, якщо виявиться, що це Росія пошкодила підводний газогін Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. 

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь" НАТО у випадку доведення умисності пошкодження трубопроводу в Балтійському морі. Блок з'ясовує причини інциденту.

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