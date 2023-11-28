Рада ЄС виділить додатково 194 млн євро на навчання українських бійців

28 листопада Рада ЄС ухвалила рішення передбачити додаткове фінансування для навчання ЗСУ в межах Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться на сайті Ради.

Кошти надійдуть через Європейський фонд миру (EPF) і у вигляді летального та нелетального обладнання й матеріалів, а також послуг для підтримки навчальних заходів. Розмір додаткової допомоги становить 194 мільйони євро. Загалом витрати на військові навчання з цією сумою сягнули 255 мільйонів євро.

Із моменту запуску місії Україна відправила на навчання понад 34 000 своїх солдатів.

Нагадаємо, станом на 21 листопада інтенсивну підготовку за кордоном завершили загалом понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

Тим часом українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.