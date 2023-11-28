Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Мінінфраструктури Польщі відреагувало на блокаду кордону з Україною: пропонує Києву задовольнити вимоги страйкарів
Мінінфраструктури Польщі відреагувало на блокаду кордону з Україною: пропонує Києву задовольнити вимоги страйкарів
ГоловнаСвіт

Рада ЄС виділить додатково 194 млн євро на навчання українських бійців

З моменту започаткування тренувальної місії військові навчання пройшло понад 34 тисячі українських воїнів.

Рада ЄС виділить додатково 194 млн євро на навчання українських бійців
Фото: Пресслужба армії Литви

28 листопада Рада ЄС ухвалила рішення передбачити додаткове фінансування для навчання ЗСУ в межах Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться на сайті Ради.

Кошти надійдуть через Європейський фонд миру (EPF) і у вигляді летального та нелетального обладнання й матеріалів, а також послуг для підтримки навчальних заходів. Розмір додаткової допомоги становить 194 мільйони євро. Загалом витрати на військові навчання з цією сумою сягнули 255 мільйонів євро.

Із моменту запуску місії Україна відправила на навчання понад 34 000 своїх солдатів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, станом на 21 листопада інтенсивну підготовку за кордоном завершили загалом понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

Тим часом українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies