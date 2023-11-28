Вищий суд ЄС дозволив держустановам забороняти носіння хіджабу на роботі

Суд розглядав справу працівниці муніципалітету Анс у східній частині Бельгії, якій заборонили носити хустку на робочому місці.

Мусульманські жінки під час мітингу проти заборони носіння хіджабу в університетах, Брюссель, 05 липня 2020 р

Вищий суд Європейського Союзу постановив, що державні органи у країнах блоку можуть заборонити працівникам носити ознаки релігійних переконань, наприклад хіджаб.

Про це пише Reuters.

Справа потрапила до Суду Європейського Союзу (CJEU) після того, як співробітниці муніципалітету Анс у східній частині Бельгії сказали, що вона не може носити на роботі ісламську хустку.

Згодом муніципалітет змінив свої умови працевлаштування, вимагаючи від своїх працівників дотримання суворого нейтралітету і заборонивши носити на роботі явні ознаки релігійних чи ідеологічних переконань. Жінка звернулася до суду, заявивши, що порушили її право на свободу віросповідання.

Хіджаб, традиційна хустка, яку носять навколо голови та плечей, протягом багатьох років викликає дискусії в Європі.

Суд заявив, що політика, спрямована на встановлення нейтрального адміністративного середовища, може вважатися об’єктивно виправданою законною метою. Інший підхід також був би виправданим, якби носити видимі знаки віри дозволялося у загальній та невибірковій формі.

“Влада у державах-членах ЄС мала певну свободу дій при визначенні нейтральності державної служби, яку вони мали намір просувати. Однак цієї політики потрібно дотримуватися послідовно та систематично, а запроваджувати лише строго необхідні захоли”, − заявили судді.

Перевіряти дотримання цих вимог повинні були б національні судові установи.

Нагадаємо, у державних школах Франції з вересня учням заборонили носити абайю − вільний довий халат, який носять деякі мусульманки.