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Вищий суд ЄС дозволив держустановам забороняти носіння хіджабу на роботі

Суд розглядав справу працівниці муніципалітету Анс у східній частині Бельгії, якій заборонили носити хустку на робочому місці.

Вищий суд ЄС дозволив держустановам забороняти носіння хіджабу на роботі
Мусульманські жінки під час мітингу проти заборони носіння хіджабу в університетах, Брюссель, 05 липня 2020 р
Фото: EPA/UPG

Вищий суд Європейського Союзу постановив, що державні органи у країнах блоку можуть заборонити працівникам носити ознаки релігійних переконань, наприклад хіджаб.

Про це пише Reuters.

Справа потрапила до Суду Європейського Союзу (CJEU) після того, як співробітниці муніципалітету Анс у східній частині Бельгії сказали, що вона не може носити на роботі ісламську хустку.

Згодом муніципалітет змінив свої умови працевлаштування, вимагаючи від своїх працівників дотримання суворого нейтралітету і заборонивши носити на роботі явні ознаки релігійних чи ідеологічних переконань. Жінка звернулася до суду, заявивши, що порушили її право на свободу віросповідання.

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Хіджаб, традиційна хустка, яку носять навколо голови та плечей, протягом багатьох років викликає дискусії в Європі.

Суд заявив, що політика, спрямована на встановлення нейтрального адміністративного середовища, може вважатися об’єктивно виправданою законною метою. Інший підхід також був би виправданим, якби носити видимі знаки віри дозволялося у загальній та невибірковій формі.

“Влада у державах-членах ЄС мала певну свободу дій при визначенні нейтральності державної служби, яку вони мали намір просувати. Однак цієї політики потрібно дотримуватися послідовно та систематично, а запроваджувати лише строго необхідні захоли”, − заявили судді.

Перевіряти дотримання цих вимог повинні були б національні судові установи.

Нагадаємо, у державних школах Франції з вересня учням заборонили носити абайю − вільний довий халат, який носять деякі мусульманки.

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