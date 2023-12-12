Президентські та парламентські вибори у Руанді відбудуться наступного літа

Президентські та парламентські вибори у Руанді відбудуться в липні наступного року, пише Reuters.
Президент Поль Кагаме намагатиметься продовжити приблизно три десятиліття свого контролю над східноафриканською країною.
Голосування за президента та 53 депутатів нижньої палати парламенту відбудеться 15 липня, а решту 27 депутатів будуть обирати наступного дня.
Каґаме був президентом із 2000 року, але фактично керував країною після того, як загони його повстанців увійшли у столицю Кігалі у 1994 році, щоб покласти край геноциду.
У вересні він сказав журналу Jeune Afrique, що буде домагатися переобрання, додавши, що він радий довірі руандійців до нього. Він має право залишатися на посаді ще на десять років після того, як конституційна поправка в 2015 році змінила обмеження терміну перебування на посаді.
Пропозиція Кагаме дозволити проведення президентських і парламентських виборів разом була схвалена урядом країни у березні.
Кагаме отримав міжнародне визнання як лідер миру та економічного зростання після закінчення геноциду 1994 року, під час якого було вбито близько 800 000 етнічних тутсі та хуту. Водночас правозахисні групи розкритикували його за придушення політичної опозиції та незалежних ЗМІ. Президент ці звинувачення відкидає. США також негативно прокоментували зміни до Конституції у 2015 році, заявивши, що Кагаме має піти у відставку, коли його термін закінчиться, і дозволити новому поколінню лідерів прийти до влади.
Більше про Руанду
- Руанда − аграрна країна, приблизно 90 % населення якої зайняте в сільському господарстві. Це країна Африки з найбільшою щільністю населення, не має виходу до моря, а природні ресурси та промисловість обмежені.
- 6 квітня 1994 прку ракета збила літак президента країни Жувеналя Габ'ярімана, він загинув. Після цього лідери народу хуту звинуватили у вбивстві етнічних тутсі і почали їх методичне винищення, яке тривало 13 тижнів.
- Навесні 2021 року президент Еммануель Макрон визнав, що Франція несе політичну відповідальність за геноцид у Руанді, оскільки підтримувала тодішній режим та ігнорувала попередження про загрозу масових убивств.
- Зараз Велика Британія намагається запустити скандальний проєкт з депортації нелегальних мігрантів до Руанди. Мета схеми – скоротити кількість нелегалів, які на човнах, ризикуючи життям, намагаються добратися до Британії морем. Сьогодні Палата громад має провести перше голосування за відповідний законопроєкт.
- 5 грудня Лондон і Кігалі підписали угоду про гарантії щодо того, як поводитимуться з людьми, вивезеними з Великобританії до Руанди, і як розглядатимуться їхні заяви про надання притулку. Руанда не може відправляти переміщену особу (навіть якщо вона не отримала статусу біженця) до будь-якої іншої країни, окрім назад до Британії, якщо цього вимагає Лондон.