Президентські та парламентські вибори у Руанді відбудуться наступного літа

Поль Кагаме намагатиметься продовжити приблизно три десятиліття свого контролю над східноафриканською країною. США закликали президента піти у відставку.

Президентські та парламентські вибори у Руанді відбудуться в липні наступного року, пише Reuters.

Президент Поль Кагаме намагатиметься продовжити приблизно три десятиліття свого контролю над східноафриканською країною.

Голосування за президента та 53 депутатів нижньої палати парламенту відбудеться 15 липня, а решту 27 депутатів будуть обирати наступного дня.

Каґаме був президентом із 2000 року, але фактично керував країною після того, як загони його повстанців увійшли у столицю Кігалі у 1994 році, щоб покласти край геноциду.

У вересні він сказав журналу Jeune Afrique, що буде домагатися переобрання, додавши, що він радий довірі руандійців до нього. Він має право залишатися на посаді ще на десять років після того, як конституційна поправка в 2015 році змінила обмеження терміну перебування на посаді.

Пропозиція Кагаме дозволити проведення президентських і парламентських виборів разом була схвалена урядом країни у березні.

Кагаме отримав міжнародне визнання як лідер миру та економічного зростання після закінчення геноциду 1994 року, під час якого було вбито близько 800 000 етнічних тутсі та хуту. Водночас правозахисні групи розкритикували його за придушення політичної опозиції та незалежних ЗМІ. Президент ці звинувачення відкидає. США також негативно прокоментували зміни до Конституції у 2015 році, заявивши, що Кагаме має піти у відставку, коли його термін закінчиться, і дозволити новому поколінню лідерів прийти до влади.

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