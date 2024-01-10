БЕБ виявило порушень на 105 млн грн на тендерах із відновлення зруйнованого житла на Київщині

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проаналізували близько трьох тисяч тендерних закупівель на загальну суму 32 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Особливу увагу аналітики приділяли питанню відбудови житла на Київщині, що постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загальна сума ризикових закупівель у цій сфері складає понад 105 млн гривень. Це стосується тендерних закупівель, які проводять всі громади Київщини", – йдеться в повідомленні.

У БЕБ зазначили, що основне порушення в закупівлях – завищення цін на товари, роботи та послуги (у деяких випадках від 2 до 20 млн грн). Також інколи переможці тендерних закупівель фігурують в кримінальних провадженнях за статтею 191 КК (привласнення майна, – ред.), або заявлені у тендерній документації працівники виконують роботи одночасно на 10 і більше об’єктах.

Наразі організаторам торгів направлені рекомендації задля попередження можливих зловживань.

У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що вже визначені підрядні організації, з якими не будуть продовжувати договори.

Що відомо про виплату компенсацій