БЕБ виявило порушень на 105 млн грн на тендерах із відновлення зруйнованого житла на Київщині

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проаналізували близько трьох тисяч тендерних закупівель на загальну суму 32 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
"Особливу увагу аналітики приділяли питанню відбудови житла на Київщині, що постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загальна сума ризикових закупівель у цій сфері складає понад 105 млн гривень. Це стосується тендерних закупівель, які проводять всі громади Київщини", – йдеться в повідомленні.
У БЕБ зазначили, що основне порушення в закупівлях – завищення цін на товари, роботи та послуги (у деяких випадках від 2 до 20 млн грн). Також інколи переможці тендерних закупівель фігурують в кримінальних провадженнях за статтею 191 КК (привласнення майна, – ред.), або заявлені у тендерній документації працівники виконують роботи одночасно на 10 і більше об’єктах.
Наразі організаторам торгів направлені рекомендації задля попередження можливих зловживань.
У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що вже визначені підрядні організації, з якими не будуть продовжувати договори.
Що відомо про виплату компенсацій
- Восени минулого року глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року. На відшкодування пошкодженого майна, за даними прем'єра, надійшло більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше – в Харківській, Київській та Миколаївській областях.
- Президент Володимир Зеленський у жовтні підписав відповідний закон № 10063.
- Очільник Мінцифри Михайло Федоров також повідомляв, що за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.
- У жовтні 2023 року Рада також проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.
- Щодо порушень при відбудові житла неодноразово робили розслідування журналісти. За даними Bihus info, під час відбудови після завданих росіянами руйнувань у Київській області сотні мільйонів гривень віддали фігурантам кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx, і структурі, власники або директори яких привели журналістів до керівництва Київської облдержадміністрації та Офісу президента.