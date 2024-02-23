Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення у Львові вшанували полеглих захисників України. На Марсовому полі Личаківського кладовища пройшла спільна молитва, а над могилами Героїв відкрили світлову інсталяцію "Промені пам’яті". Інсталяція символізує вічне світло пам’яті.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

У вшануванні пам’яті українських Героїв взяли участь родини полеглих захисників, військові, духовенство, представники влади та громадськість.

“Насправді важко щось сказати. Біль досі розбирає душу. Та я точно знаю, що все це було не даремно. Наші Герої хотіли, щоб ми жили у вільній, самостійній, справедливій і українській Україні. І лише в єдності, небайдужості, взаємоповазі наша сила. Ми повинні вистояти. Заради них. Ми переможемо, коли не зрадимо самі собі. Слава Україні”, - сказала Наталія Михайлишин, дружина загиблого у боях десантника Андрія Кирича та сестра полеглого бійця “Азову” Ігоря Михайлишина

Світлова інсталяція промені пам’яті встановлюється у Львові вдруге. Але цьогоріч вона розташована на трьох локаціях, де поховані українські воїни. На полі Почесних поховань №76, полі Почесних поховань №67 та полі Почесних поховань №86А (Марсове поле).

На кожному полі Почесних поховань присутні заспівали Державний Гімн України, запалили лампадки під звук повстанських пісень та провели спільний поминальний молебень. Хор “Гомін” виконував пісню “Ой, у лузі червона калина”.

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Родини з дітьми збираються на Личаківському кладовищі аби вшанувати пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Під час Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв