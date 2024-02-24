У неділю, 25 лютого, відбудеться прощання з українським дисидентом Степаном Хмарою

У неділю, 25 лютого, відбудеться прощання з українським дисидентом, народним депутатом І, II та IV скликань, Героєм України Степаном Хмарою.
Про це повідомляє Патронатна служба Азову.
Церемонія розпочнеться о 10:00 у холі Київської консерваторії на вул.Городецького, 1-3/11;
12:00 – прощання на Майдані Незалежності;
13.30 – відспівування у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі;
15.00 – поховання на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, Степан Хмара помер на 87-му році життя. Останнім часом Степан Хмара хворів. Восени йому підтвердили важкий діагноз.