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У неділю, 25 лютого, відбудеться прощання з українським дисидентом Степаном Хмарою

Степана Хмару поховають на Байковому кладовищі.

У неділю, 25 лютого, відбудеться прощання з українським дисидентом Степаном Хмарою
Степан Хмара
Фото: investigator.org.ua

У неділю, 25 лютого, відбудеться прощання з українським дисидентом, народним депутатом І, II та IV скликань, Героєм України Степаном Хмарою.

Про це повідомляє Патронатна служба Азову. 

Церемонія розпочнеться о 10:00 у холі Київської консерваторії на вул.Городецького, 1-3/11; 

12:00 – прощання на Майдані Незалежності; 

13.30 – відспівування у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі;

15.00 – поховання на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Степан Хмара помер на 87-му році життя. Останнім часом Степан Хмара хворів. Восени йому підтвердили важкий діагноз.

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