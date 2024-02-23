Марафон “Єдині новини” оголосив збір на дрони для ГУР МО України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО з посиланням на марафон “Єдині новини”.

“Нашим розвідникам потрібні “пташки”, які дуже якісно зарекомендували себе на полі бою. БпЛА “Сич” вже знищили ворожої техніки на понад сотню мільйонів доларів. Потрібно більше”, - йдеться у повідомленні.

Ціль збору - 25 млн гривень.

Доєднуйтесь до збору, на БпЛА “Сич” для підрозділів ГУР МОУ:

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