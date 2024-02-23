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Стартував масштабний збір на дрони для ГУР МО України

Ціль збору - 25 млн гривень.

Стартував масштабний збір на дрони для ГУР МО України
БпЛА "Сич"
Фото: Скріншот з відео

Марафон “Єдині новини” оголосив збір на дрони для ГУР МО України. 

Про це повідомила пресслужба ГУР МО з посиланням на марафон “Єдині новини”. 

“Нашим розвідникам потрібні “пташки”, які дуже якісно зарекомендували себе на полі бою. БпЛА “Сич” вже знищили ворожої техніки на понад сотню мільйонів доларів. Потрібно більше”, - йдеться у повідомленні.

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Ціль збору - 25 млн гривень.

Доєднуйтесь до збору, на БпЛА “Сич” для підрозділів ГУР МОУ:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr

Номер картки банки:

5375 4112 1361 1622

  • Збір 297,5 млн гривень на морські дрони для СБУ успішно закінчився. Гроші зібрали за рекордні 36 годин. 
  • Чеські солдати, резервісти, представники некомерційного сектору об'єднали свої зусилля, щоб доставити до України десять тисяч FPV-дронів.
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