Марафон “Єдині новини” оголосив збір на дрони для ГУР МО України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО з посиланням на марафон “Єдині новини”.
“Нашим розвідникам потрібні “пташки”, які дуже якісно зарекомендували себе на полі бою. БпЛА “Сич” вже знищили ворожої техніки на понад сотню мільйонів доларів. Потрібно більше”, - йдеться у повідомленні.
Ціль збору - 25 млн гривень.
Доєднуйтесь до збору, на БпЛА “Сич” для підрозділів ГУР МОУ:
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr
Номер картки банки:
5375 4112 1361 1622
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