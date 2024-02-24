Сирський та Умєров провели розмову з командувачем сил НАТО в Європі

Темами телефонного спілкування стали ситуація на фронті та посилення ППО.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров телефоном поспілкувалися з командувачем сил НАТО та Збройних Сил Сполучених Штатів в Європі Крістофером Каволі. Як повідомив Сирський на своїй сторінці у Telegram, розмова видалася "змістовною".

Головнокомандувач розповів колезі про ситуацію на фронті та окреслив першочергові потреби війська. Зокрема йшлося про посилення протиповітряної оборони України.

Сирський також подякував генералу Канолі та усім партнерам з НАТО "за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів".