Сирський та Умєров провели розмову з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров телефоном поспілкувалися з командувачем сил НАТО та Збройних Сил Сполучених Штатів в Європі Крістофером Каволі. Як повідомив Сирський на своїй сторінці у Telegram, розмова видалася "змістовною".
Головнокомандувач розповів колезі про ситуацію на фронті та окреслив першочергові потреби війська. Зокрема йшлося про посилення протиповітряної оборони України.
Сирський також подякував генералу Канолі та усім партнерам з НАТО "за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів".
- Вдень Сирський та Умєров відвідали рекрутинговий центр у Львові.
- Міністр оборони та Головнокомандувач також спілкувалися із головою Пентагону Ллойдом Остіном.
- Сирський переконаний, що Україна має завершити війну деокупацією територій.