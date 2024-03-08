На Одещині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт

Внаслідок нічної дронової атаки окупантів по території України на Одещині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".
Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони три години відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.
"30 баражуючих снарядів типу «Shahed-131/136» збиті в нашій операційній зоні. В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", – зазначили у ОК "Південь".
Інформація про постраждалих не надходила.
- Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".
- В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
- У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей. Серед них – двоє дітей: 2006 та 2021 років народження.
- Цієї ночі ворог також вдарив по Куп'янську Харківської області. Там загинули двоє людей. За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.