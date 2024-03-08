На Одещині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт

Внаслідок нічної дронової атаки окупантів по території України на Одещині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони три години відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.

"30 баражуючих снарядів типу «Shahed-131/136» збиті в нашій операційній зоні. В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", – зазначили у ОК "Південь".

Інформація про постраждалих не надходила.