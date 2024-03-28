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Українське Дунайське пароплавство спустило на воду третю баржу, зроблену зі старих суден

З її допомогою можна транспортувати 2,2 тисячі тонн вантажу і забезпечити 100 нових робочих місць.

Українське Дунайське пароплавство спустило на воду третю баржу, зроблену зі старих суден
Нова SLG-баржа
Фото: Facebook

Міністерство з розвитку громад, територій та інфраструктури прозвітувало про будівництво та спуск на воду третьої SLG-баржі Українського Дунайського пароплавства.

Як стверджується у дописі відомства на сторінці у Facebook, для спорудження баржі використовуються ліхтери - маленькі самохідні судна, які вже не є економічно доцільними для експлуатації. Таким чином підприємству вдається розширювати вантажість за рахунок старого флоту на власних потужностях без залучення сторонніх коштів.

Нова баржа, як і попередні дві, здатна перевозити до 2,2 тисяч тонн вантажів. Задля неї було створено 100 нових робочих місць. 

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав спуск баржі на воду "чудовою роботою усією команди Українського Дунайського пароплавства на чолі з гедиректором Дмитром Москаленком".

  

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