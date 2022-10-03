Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 416 дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях.

Станом на ранок 3 жовтня, більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 416 дітей загинуло та понад 784 - отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 403, Харківській - 249, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

30 вересня стало відомо про загибель дитини внаслідок осколкового поранення на Донеччині. 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 - зруйновано повністю.

Нагадаємо, з початку війни Росія депортувала з України 7 833 дитини.