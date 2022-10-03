В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 416 дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 416 дітей
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Станом на ранок 3 жовтня, більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 416 дітей загинуло та понад 784 - отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 403, Харківській - 249, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

30 вересня стало відомо про загибель дитини внаслідок осколкового поранення на Донеччині. 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 - зруйновано повністю.

Нагадаємо, з початку війни Росія депортувала з України 7 833 дитини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також