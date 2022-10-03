Росія вранці вдарила ракетами по Дніпропетровській області

Вранці понеділка Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області – Дніпровському району.

На місці влучання працюють відповідні служби, дані про загиблих і поранених уточнюються, повідомив у ТГ голова ОВА Валентин Резніченко.

Крім того, вночі били артилерією по Нікопольському та Криворізькому.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм Наслідки обстрілів

"Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених", – зазначив він.

У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку, майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Без поранених.

Минулої ночі росіяни також били по Дніпропетровській області з артилерії та "градів". Пошкоджено будинки. У Кривому Розі безпілотник-камікадзе атакував ліцей.