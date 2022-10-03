Росія вранці вдарила ракетами по Дніпропетровській області

Вранці понеділка Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області – Дніпровському району.
На місці влучання працюють відповідні служби, дані про загиблих і поранених уточнюються, повідомив у ТГ голова ОВА Валентин Резніченко.
Крім того, вночі били артилерією по Нікопольському та Криворізькому.
"Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених", – зазначив він.
У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку, майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.
У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Без поранених.
Минулої ночі росіяни також били по Дніпропетровській області з артилерії та "градів". Пошкоджено будинки. У Кривому Розі безпілотник-камікадзе атакував ліцей.