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Росія вранці вдарила ракетами по Дніпропетровській області

Дані про постраждалих уточнюються. 

Росія вранці вдарила ракетами по Дніпропетровській області
Ілюстративне фото

Вранці понеділка Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області – Дніпровському району.

На місці влучання працюють відповідні служби, дані про загиблих і поранених уточнюються, повідомив у ТГ голова ОВА Валентин Резніченко. 

Крім того, вночі били артилерією по Нікопольському та Криворізькому.

Наслідки обстрілів
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм
Наслідки обстрілів

"Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених", – зазначив він. 

У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку, майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють. 

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Без поранених.

Минулої ночі росіяни також били по Дніпропетровській області з артилерії та "градів". Пошкоджено будинки. У Кривому Розі безпілотник-камікадзе атакував ліцей. 

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