Районні евакуаційні комісії забезпечені препаратами йоду, - КМДА

У Києві йодид калію отримали районні евакуаційні комісії при всіх десяти столичних РДА.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Районні евакуаційні комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, здійснення евакуації у своїх районах.

“Якщо постане потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків”, - повідомили в КМДА.

Столична влада уточнила, що запаси йодиду калію має Департамент охорони здоров’я, який, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів міста.

Також йодид калію доступний в аптеках міста.

“Водночас інформація, поширена в мережі, про те, що в школи Києва нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням – некоректна. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав”, - підкреслили у КМДА, та нагадали, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати “для профілактики”.

Нагадаємо, із 23 серпня жителям Хортицького району Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС.