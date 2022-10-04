Архангельським та Миролюбівкою перемоги ЗСУ не обмежуються, але повідомляти зарано, – Хлань

Перемоги українських військ не обмежуються звільненням Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Офіційно повідомлено про те, що ми взяли під свій контроль Архангельське та Миролюбівку. Але це не все. Проте поки даємо нашим військовим закріпитись і тільки після офіційної інформації – повідомляємо”, – йдеться у повідомленні.

Російське військове командування довго утримується від офіційних коментарів, зазначив Хлань. Але у зведенні за 3 жовтня визнали, що ЗСУ зуміли вклинитися в глибину їхньої оборони. І нібито підрозділи російських військ зайняли новий оборонний рубіж, який звісно заздалегідь був підготовлений.

Радник голова ХОВА нагадав, що повертатись в деокуповані села зарано й поки що неможливо.

“Що стосується виїзду, то він заблокований рашистами, пропускають дуже обмежену кількість авто, черги, нова система пропуску і все ускладнено несприятливою погодою. Поки в росії фантазують про приєднання Херсонщини до складу федерації, ЗСУ продовжують звільняти території”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація у Херсонській області залишається складною, тривають активні бойові дії.