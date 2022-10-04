Ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області: поранено чотирьох чоловіків

Двох із них госпіталізували.

Цієї ночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь – туди прилетіло 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії.

Поранені четверо чоловіків – 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири", – написав він.

Місто лишилося без води – пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин опинились без світла. Половину енергетики уже підключили.

"Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені", – зазначив Резніченко.