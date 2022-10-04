У вівторок невеликі, в північній частині помірні дощі.

Ближче до кінця тижня погода в Україні стане теплішою.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“З середини тижня над територією України переважатиме фронт Західного та Південно-західного перенесення повітряних мас, тобто поле підвищенного тиску”, – йдеться у прогнозі погоди.

У вівторок, 4 жовтня невеликі, в північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів.

У західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 8-13°, на півдні та сході країни 14-19°.

У наступні дві доби переважно без опадів; вітер послабшає; температура вночі 3-10° тепла, вдень 14-19°, в середу на півночі країни 10-15°.