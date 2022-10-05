МЗС України вважає указ президента РФ з приводу привласнення Росією Запорізької АЕС нікчемним

Указ президента РФ про привласнення Росією Запорізької АЕС є нікчемним та злочинним.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС. Закликаємо всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії”, - наголосили в МЗС.

У міністерстві запропонували ЄС, державам Великої сімки та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації “Росатом”, а також афілійованих з нею компаній та інституцій, інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

Крім того, МЗС закликало країни-члени МАГАТЕ обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.

“Попереджаємо громадян Росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання”, - заявили в МЗС, і додали, що вимагають від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в середу, 5 жовтня, вирушив в Україну. Він наголосив що потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи.