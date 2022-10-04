У Дніпрі поліцейські затримали озброєну злочинну групу за підозрою у розбійному нападі. Про це повідомили у Національній поліції України.

Троє жителів Харківської області організували розбійний напад та забрали у потерпілого сумку з грошима у сумі 350 тисяч доларів США.

Злочин стався на вулиці Героїв Крут у Соборному районі Дніпра. Один із нападників у формі працівника служби доставки вистрелив у бік чоловіка та забрав гроші.

Фото: mvs.gov.ua

Із місця нападу зловмисники втекли автомобілем, який потім залишили на одній з вулиць міста. Того ж дня поліцейські виявили покинутий транспортний засіб.

До розкриття злочину поліцейськими Дніпропетровської області долучилися правоохоронці ще з трьох областей. Завдяки спільній роботі їм вдалося встановити маршрут нападників та затримати всіх фігурантів озброєного розбійного нападу. Це – троє чоловіків віком 26, 27 і 33 роки, які після скоєння злочину виїхали з міста та стали переховуватись у Київській, Закарпатській та Харківській областях.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Поліцейські провели обшуки за місцями їх проживання та у тимчасових помешканнях. У результаті вилучено частину викрадених грошей, зброю, корпуси гранат РГД, Ф-1, запали УЗРГМ, патрони, чорнові записи, а також інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до нападу. Також виявили номерні знаки автомобіля, яким чоловіки поїхали з місця злочину.Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, у Чернівцях під час проведення спецоперації загинула патрульна, її напарник - у лікарні. Це відбулося під час затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх.