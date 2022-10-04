У Дніпрі поліцейські затримали озброєну злочинну групу за підозрою у розбійному нападі. Про це повідомили у Національній поліції України.
Троє жителів Харківської області організували розбійний напад та забрали у потерпілого сумку з грошима у сумі 350 тисяч доларів США.
Злочин стався на вулиці Героїв Крут у Соборному районі Дніпра. Один із нападників у формі працівника служби доставки вистрелив у бік чоловіка та забрав гроші.
До розкриття злочину поліцейськими Дніпропетровської області долучилися правоохоронці ще з трьох областей. Завдяки спільній роботі їм вдалося встановити маршрут нападників та затримати всіх фігурантів озброєного розбійного нападу. Це – троє чоловіків віком 26, 27 і 33 роки, які після скоєння злочину виїхали з міста та стали переховуватись у Київській, Закарпатській та Харківській областях.
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернівцях під час проведення спецоперації загинула патрульна, її напарник - у лікарні. Це відбулося під час затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх.