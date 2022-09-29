За організацію заворушень 2 травня 2014 року в Одесі судитимуть заступника екскерівника обласної міліції Фучеджі

Йому інкриміновано співучасть в організації масових заворушень, зловживання владою та службовим становищем, пособництво в захопленні державних будівель і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений сприяв безперешкодному вчиненню представниками руху «Антимайдан» масових заворушень в районі Російського академічного театру на вулиці Грецькій в Одесі 2 травня 2014 року. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім осіб, шестеро з них загинули", – йдеться у повідомленні.

Крім того, він не вжив заходів, спрямованих на припинення підпорядкованими підрозділами міліції масових заворушень.

Також 4 травня 2014 року обвинувачений сприяв представникам "Антимайдану" у захопленні приміщення Одеського міського управління міліції та звільненні затриманих за підозрою у вчиненні масових заворушень.

Йому інкриміновано співучасть в організації масових заворушень, зловживання владою та службовим становищем, пособництво в захопленні державних будівель, а також втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 341, ч. 2 ст. 343 КК України).

За вчинення злочинів, пов’язаних з цими подіями, у судах вже перебувають справи щодо дев’ятьох осіб – керівників Одеської обласної та міської міліції та їхніх структурних підрозділів.

Нагадаємо, Москва переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д. Фучеджі. За наявною інформацією, йому надали громадянство РФ і під цим приводом відмовили Україні у його екстрадиції

Раніше прокуратура направила до суду справу колишнього начальника Одеської обласної міліції Петра Луцюка у зв’язку з подіями в Одесі 2 травня.