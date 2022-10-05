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Нардепу Кузьміну повідомили підозру в державній зраді

Його місцезнаходження невідоме. 

Нардепу Кузьміну повідомили підозру в державній зраді
Фото: голосЮА

Народному депутату Ренату Кузьміну (колишня ОПЗЖ) повідомили підозру в державній зраді. Йому інкримінують розміщення в ЗМІ напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії пропагандистських матеріалів на шкоду Україні.

Наразі встановлюється його місцезнаходження – проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. У Офісі генпрокурора зазначили, що обшуків уже більше 20. 

За даними слідства, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Кузьмін з жовтня 2013 до 2014 року був заступником секретаря РНБО. До парламенту пройшов у 2019 році в складі проросійської ОПЗЖ. Був заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України. 

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