Він включає боєприпаси, теплий одяг для українських військових і інше спорядження.

Учора уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідмив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, інформує у Facebook МЗС України.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", – сказав Качер.

За його словами, Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

"Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться", – зазначив Растіслав Качер.

Нагадаємо, у листопаді Словаччина надала Україні 30 бойових машин піхоти.