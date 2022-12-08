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В Одесі після відновлення електроенергії трансформатори не витримують перенавантаження, - ОВА

Аварії сталися на вулицях Єврейській, проспекті Академіка Глушка, у мікрорайонах Суворовського та Київського районів міста.

В Одесі після відновлення електроенергії трансформатори не витримують перенавантаження, - ОВА
Пам'ятник Дюку де Рішельє, Одеса
Фото: EPA/UPG

Одеські енергетики увечері 7 грудня відновили подачу електроенергії більшості побутових споживачів, але через перевантаження мереж розподільні трансформатори не витримують і виходять з ладу.

Про це повідомив директора департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.

"7 грудня енергетики ДТЕК виконали підключення побутових споживачів Одеси та Одеського району, здійснивши значну роботу з відновлення енергосистеми міста після ракетного удару. Але фіксуються випадки перенавантаження мереж, що призводить до виходу з ладу – вимикачі, рубильники, автомати, горять щитові на підстанціях…" – зазначив він.

Він уточнив, що бригади енергетиків працюють над ліквідацією аварій і повернуть електроенергію до осель у максимально короткі строки.

За даними ОВА, такі аварії сталися на вулицях Єврейській, проспекті Академіка Глушка, у мікрорайонах Суворовського та Київського районів міста.

Нагадаємо, вчора ввечері голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що у ДТЕК та Укренерго є можливість перепідключити схему живлення, щоб вже вночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району.

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