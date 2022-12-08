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​Унаслідок артобстрілу Торецька пошкоджені приватні будинки, загинула людина

Ще двоє мирних жителів були травмовані.

​Унаслідок артобстрілу Торецька пошкоджені приватні будинки, загинула людина
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Одна людина загинула, двоє поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків”, – поінформував голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко наголосив на необхідності евакуації з області.

“Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних – продовжують свою тактику терору. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку”, – зауважив він.

 

Нагадаємо, через влучання російської ракети був зруйнований дитячий садок у Торецьку. 

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