Ще двоє мирних жителів були травмовані.

Сьогодні росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Одна людина загинула, двоє поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків”, – поінформував голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко наголосив на необхідності евакуації з області.

“Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних – продовжують свою тактику терору. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку”, – зауважив він.

Нагадаємо, через влучання російської ракети був зруйнований дитячий садок у Торецьку.