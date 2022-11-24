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Російська ракета вщент знищила дитсадок "Мир" у Торецьку на Донеччині

Із 24 лютого окупанти зруйнували та пошкодили 283 дитсадки та 298 шкіл.

Російська ракета вщент знищила дитсадок "Мир" у Торецьку на Донеччині
Торецьк
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Росіяни завдали чергового ракетного удару завдали росіяни по Донеччині. Цього разу постраждало місто по Торецьку.

Про це повідомив у Telegram Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Російська ракета вщент знищила дитсадок «Мир». Цей удар не тільки цинічний, але й символічний - росіяни нищать мир всюди, куди можуть дотягнутися", - написав він.

Голова ОВА нагадав, що з 24 лютого на Донеччині російські окупанти зруйнували та пошкодили 682 навчальних заклади. У тому числі - 283 дитсадки та 298 шкіл.

"Це красномовно свідчить про те, що на нас напала держава-терористка. Вкотре прошу всіх жителів Донеччини, особливо - прифронтових територій: виїжджайте з області! Збережіть своє життя і життя своїх дітей — це зараз найважливіше!", - додав Кириленко.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська обстріляли Торецьк та Часів Яр.

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