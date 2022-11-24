Зеленський у телефонній розмові з Іцхаком Герцоґом запросив Ізраїль приєднатися до ініціативи Grain from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом.

Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Ізраїлю після формування уряду. Про це він повідомив у Телеграм.

"Також розповів про потреби щодо підтримки нашої енергетики та запросив приєднатися до ініціативи #GrainfromUkraine", – зазначив український президент.

Іцхаг Герцоґ у твіттері повідомив, що Зеленський висловив співчуття щодо теракту в Єрусалимі, який відбувся вчора.

"Він також підкреслив глибокий зв’язок між країнами, який є зв’язком не лише між лідерами, а між громадянами, серед яких багато єврейських іммігрантів з України", – повідомив Герцоґ.

Він додав, що громадськість в Ізраїлі дбає про мир для українського народу і в різні способи працює над полегшенням його гуманітарних страждань.

"Я описав йому процес формування уряду та наголосив на бажанні продовжувати діалог з Україною з різних гуманітарних питань, особливо щодо майбутньої зими, і одразу після формування уряду. Ми домовилися підтримувати зв'язок і надалі", – повідомив президент Ізраїлю.

שוחחתי עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. בפתח השיחה הוא ביקש לחזק את ידי העם בישראל לאחר פיגועי הטרור שארעו אמש בירושלים וגבו את חייו של הנער אריה שצ׳ופק ז״ל. כמו כן הדגיש את הקשר העמוק בין המדינות שאינו רק קשר בין מנהיגים, אלא של אזרחים וביניהם עולים יהודים רבים מאוקראינה. pic.twitter.com/PBCIlQIS3t — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 24, 2022

Нагадаємо, що ініціатива Grain from Ukraine покликана забезпечити зерном щонайменше пʼять мільйонів людей у країнах, які його потребують, до літа 2023 року. Суть програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачі країнам, що знаходяться на межі голоду.