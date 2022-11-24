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Зеленський у телефонній розмові з Іцхаком Герцоґом запросив Ізраїль приєднатися до ініціативи Grain from Ukraine

Президент Ізраїлю готовий вести діалог щодо гуманітарних питань. 

Зеленський у телефонній розмові з Іцхаком Герцоґом запросив Ізраїль приєднатися до ініціативи Grain from Ukraine
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом

Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Ізраїлю після формування уряду. Про це він повідомив у Телеграм.

"Також розповів про потреби щодо підтримки нашої енергетики та запросив приєднатися до ініціативи #GrainfromUkraine", – зазначив український президент. 

Іцхаг Герцоґ у твіттері повідомив, що Зеленський висловив співчуття щодо теракту в Єрусалимі, який відбувся вчора. 

"Він також підкреслив глибокий зв’язок між країнами, який є зв’язком не лише між лідерами, а між громадянами, серед яких багато єврейських іммігрантів з України", – повідомив Герцоґ. 

Він додав, що громадськість в Ізраїлі дбає про мир для українського народу і в різні способи працює над полегшенням його гуманітарних страждань. 

"Я описав йому процес формування уряду та наголосив на бажанні продовжувати діалог з Україною з різних гуманітарних питань, особливо щодо майбутньої зими, і одразу після формування уряду. Ми домовилися підтримувати зв'язок і надалі", – повідомив президент Ізраїлю. 

Нагадаємо, що ініціатива Grain from Ukraine покликана забезпечити зерном щонайменше пʼять мільйонів людей у країнах, які його потребують, до літа 2023 року. Суть програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачі країнам, що знаходяться на межі голоду.

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