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Наступна ракетна атака РФ може відбутися через тиждень, – ГУР Міноборони

Ворог озброєний, тому ракетний терор може тривати.

Наступна ракетна атака РФ може відбутися через тиждень, – ГУР Міноборони
Фото: МВС

Наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень – саме стальки потрібно, щоб підготуватися до удару.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, окупанти намагаються реалізувати терористичний план, щоб занурити Україну в темряву та змусити до переговорів на своїх умовах.

“Але противнику не вдасться досягти своїх цілей”, – зазначив Юсов.

Речник ГУР Міноборони пояснив, що періодичність обстрілів може становити приблизно тиждень, який потрібен для підготовки наступного масованого удару. Україна готується до більш ефективної протиповітряної оборони, але Росія, скоріш за все, продовжить удари.

“Ворог озброєний, а тому ракетний терор може тривати", – зауважив він.

 

Нагадаємо, ціллю вчорашньої ракетної атаки були переважно об’єкти генерації, повідомили в Укренерго. Масовані обстріли спричинили системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею. 

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