​Посли G7 приголомшені атаками РФ на енергетичну систему України, – заява

"Ми стикаємося із нестачею води та світла разом з українцями".

Посли “Групи семи” у Києві засудили російські ракетні атаки на об’єкти енергетики України і заявили про свою солідарність з українцями.

Про це дипломати заявили у Twitter.

“Посли G7 у Києві приголомшені постійними атаками Росії на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаємось із нестачею води та світла разом з ними”, – йдеться у спільній заяві.

Посли #G7 у Києві приголомшені триваючими 🇷🇺 атаками на 🇺🇦 енергетичну систему протягом 9 місяців 🇷🇺 повномасштабної агресії проти 🇺🇦. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 23, 2022

Нагадаємо, станом на ранок 24 листопада 70% споживачів Києва залишається без електрики. У Київській області без світла були 1 125 населених пунктів.