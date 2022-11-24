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​Посли G7 приголомшені атаками РФ на енергетичну систему України, – заява

"Ми стикаємося із нестачею води та світла разом з українцями". 

​Посли G7 приголомшені атаками РФ на енергетичну систему України, – заява
Фото: picdrop.com

Посли “Групи семи” у Києві засудили російські ракетні атаки на об’єкти енергетики України і заявили про свою солідарність з українцями.

Про це дипломати заявили у Twitter.

“Посли G7 у Києві приголомшені постійними атаками Росії на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаємось із нестачею води та світла разом з ними”, – йдеться у спільній заяві.

 

Нагадаємо, станом на ранок 24 листопада 70% споживачів Києва залишається без електрики. У Київській області без світла були 1 125 населених пунктів.

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