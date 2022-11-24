70% Києва – без електрики, водопостачання повернули на лівий берег міста, – Кличко

У Києві водопостачання повернули на лівому березі. На правому повернення води планується в першій половині дня.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм. Він наголосив, що енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

"70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", – пояснив мер.

Електро- і водопостачання зникли в столиці унаслідок учорашніх російських ударів. Разом із водою і світлом здебільшого зникло опалення. Через удари по столиці загинули три людини, поранені 10. В Київській області ракета влучила в багатоповерхівку: постраждали 35 мирних людей, загинули четверо.