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70% Києва – без електрики, водопостачання повернули на лівий берег міста, – Кличко

"Київводоканал" і енергетики працювали всю ніч. 

70% Києва – без електрики, водопостачання повернули на лівий берег міста, – Кличко
Фото: EPA/UPG

У Києві водопостачання повернули на лівому березі. На правому повернення води планується в першій половині дня.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм. Він наголосив, що енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. 

"70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", – пояснив мер.

Електро- і водопостачання зникли в столиці унаслідок учорашніх російських ударів. Разом із водою і світлом здебільшого зникло опалення. Через удари по столиці загинули три людини, поранені 10. В Київській області ракета влучила в багатоповерхівку: постраждали 35 мирних людей, загинули четверо. 

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