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Росія розповсюдила фейк, що “близько 380 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти”

Окупанти також розповідають, що українських біженців в Італії виселяють з готелів.

Росія розповсюдила фейк, що “близько 380 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти”

Російські пропагандистські медіа розповсюдили фейк, що “близько 380 тисяч солдат України вважаються зниклими безвісти”.

Однак така інформація не відповідає дійсності, зазначили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Постпред РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов маніпулює, що “обстріли Україною Запорізької АЕС свідчать про необхідність вживання заходів із безпеки на ЗАЕС”. 

“Як довго триватимуть консультації щодо створення там “зони захисту”, передбачити важко, оскільки не все залежить від МАГАТЕ та РФ. Потрібен конструктивний внесок Києва. Його поки що немає”, –каже він. 

Ще один фейк пропагандистських ЗМІ Кремля – нібито українських біженців, які знайшли прихисток в Італії, “силоміць виселяють на вулицю із тимчасових притулків та готелів”. 

Нагадаємо, речник Міністерства оборони Росії розповсюджує фейк, що “українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС”.

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