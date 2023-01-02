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Окупанти заблокували село на Луганщині, шукають підпільників

30 мешканців села вивезено до Луганська.

Окупанти заблокували село на Луганщині, шукають підпільників
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Ворог заблокував для "фільтраційних заходів" село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.

До мешканців села застосовується "колективна відповідальність", уточнили у Центрі нацспротиву. 

Зазначимо, що Половинкине знаходиться у Старобільській міській громаді Старобільського району Луганщини. Село розташоване в 6 км від Старобільська. 

Нагадаємо, що двох псевдополіцейських на тимчасово окупованій території Луганщини підозрюють у колабораціонізмі.

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