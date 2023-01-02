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Росія планує тривалу атаку "шахедами", - Зеленський

За два дні в Україні збили понад 80 ворожих дронів.

Росія планує тривалу атаку "шахедами", - Зеленський
Фото: тг-канал Цаплієнка

Росія планує тривалу атаку України "шахедами".

Про це заявив у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише за два дні нового року українські захисники збили понад 80 ворожих дронів.

Президент зазначив, що найближчим часом ця кількість може зрости.

"Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", - сказав глава держави.

Президент відзначив за успішний захист неба повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід", зокрема, бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської і 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня Сили оборони збили всі 39 ударних дронів, які випустив ворог по території України.

За інформацією військових, Росія атакує безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря.

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