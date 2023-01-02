На Київщині стартував пілотний проєкт з роботи виїзних відділень банків

Незабаром планується створити такі виїзні відділення ще у 27 населених пунктах регіону.

У п'яти громадах Київської області стартував пілотний проєкт з роботи виїзних відділень банків.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Скористатись послугами виїзних банківських відділень можуть жителі Гребінківської, Гатненської, Бучанської, Ірпінської та Білогородської територіальних громад. Мешканці зможуть отримати як консультацію, так і банківські послуги.

Спеціалісти ПриватБанку забезпечують сервіс у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг за наступними адресами:

с. Гребінки, вул. Київська, 99

с. Гатне, вул. Київська, 138

с. Білогородка, вул. Володимирська, 33

м. Буча, вул. Енергетиків, 12

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А.

В Київській ОВА зазначили, що найближчим часом планується створити аналогічні виїзні відділення ще у 27 населених пунктах Київщини.

Нагадаємо, в Україні в разі тривалої відсутності електроенергії працюватимуть 760 чергових банківських відділень у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей.