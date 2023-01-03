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За дві доби ППО України збила всі 100% запущених БпЛА, це рекордний результат, – Ігнат

Росіяни прагнуть виснажити людський і технічний ресурс України. 

За дві доби ППО України збила всі 100% запущених БпЛА, це рекордний результат, – Ігнат
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Протягом двох минулих діб протиповітряна оборона України збила всі 100% запущених ворогом дронів – 84 одиниці.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми таких результатів не досягали ще ніколи", – повідомив він.

З 11 вересня українці збили близько 500 ворожих беспілотників. 

Ігнат наголосив, що не можна недооцінювати ворога. Росіяни прагнуть виснажити людей і техніку протиповітряної оборони, зменшити запас українських зенітних ракет.

"Але іншого виходу немає. Навіть винищувачі піднімаються у повітря, щоб збивати ці БпЛА", – сказав він.

Ігнат закликав посилювати надання Українці систем ППО, оскільки вони є дуже ефективними. Водночас він зазначив, що створити захисний "купол" над всією країною неможливо, можна захищати лише певні обʼєкти і площі. Решту мають захищати оперативним підняттям винищувачів.

"Потрібні нові сучасні літаки, які мають новітні радари, новітні ракети", – сказав Ігнат.

За його словами, найліпшим було б надати Україні літак F16, однак системи ППО, як IRIS-T та Patriot, також необхідні для захисту.

Нагадаємо, після ракетного удару вдень 31 грудня росіяни влаштували два нічні обстріли іранськими безпілотниками: 1 і 2 січня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог продовжить бити з БпЛА і має на меті виснажити ППО. 

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