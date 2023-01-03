У Дніпрі водіка іномарки протаранив автомобіль патрульних та намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю, аби її затримати.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На лінію 102 звернулися громадяни з повідомленням про порушника ПДР. Патрульні виявили вказану іномарку та намагалися кілька разів її зупинити, проте водійка ігнорувалапрохання правоохоронців.

Поліцейські заблокували авто неподалік місцевої церкви. Не реагуючи на вимоги патрульних, водійка, пошкодивши два службові автомобілі, продовжила рух та заїхала на територію церкви. Та і надалі не зупинялась: дрифтувала, не зменшуючи швидкість та не зважаючи на те, що на території було багато людей.

"Оскільки такі дії загрожували життю й здоров’ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Автомобіль зупинили та виявили, що жінка за кермом авто перебувала у неадекватному стані. А в салоні — ще й налякана дитина. Порушницю затримали та доставили для подальших дій до райвідділку. Кермувальниця мала ознаки сп’яніння. Хлопчика патрульні заспокоїли, передали медикам, які його оглянули. Згодом дитину передали рідним, які приїхали на місце події", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жінці.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний прихильник "руського миру" вчинив ДТП та погрожував патрульним московитами.