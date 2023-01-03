Росіяни під час відступу з Берислава навмисно підірвали електростанцію, - Резніков

Міжнародне право кваліфікує такі дії як тероризм.

Російські війська під час відступу з Берислава Херсонської області у середині листопада 2022 року підірвали електростанцію навмисно.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“У Бериславі (Херсонська область) росіяни при відступі навмисно підірвали електростанцію”, - написав Резніков.

Він додав, що, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції, забороняється руйнування критичної інфраструктури. Це вважається терористичним актом.

Однак, як зауважив міністр оборони України, це не зупиняє російських окупантів.

In Beryslav (Kherson region) 🇷🇺 retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року у звільненому Бериславі підняли український прапор над відділом поліції.

Як повідомлялось, у середині грудня 2022 року польський Сейм визнав РФ державою, яка підтримує тероризм. Проти цього рішення проголосували два депутати.