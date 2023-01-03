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Росіяни під час відступу з Берислава навмисно підірвали електростанцію, - Резніков

Міжнародне право кваліфікує такі дії як тероризм.

Росіяни під час відступу з Берислава навмисно підірвали електростанцію, - Резніков
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Російські війська під час відступу з Берислава Херсонської області у середині листопада 2022 року підірвали електростанцію навмисно. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. 

“У Бериславі (Херсонська область) росіяни при відступі навмисно підірвали електростанцію”, - написав Резніков. 

Він додав, що, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції, забороняється руйнування критичної інфраструктури. Це вважається терористичним актом. 

Однак, як зауважив міністр оборони України, це не зупиняє російських окупантів.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року у звільненому Бериславі підняли український прапор над відділом поліції

Як повідомлялось, у середині грудня 2022 року польський Сейм визнав РФ державою, яка підтримує тероризм. Проти цього рішення проголосували два депутати. 

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