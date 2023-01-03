СтратКом ЗСУ показав відео влучання по ворожому складу БК в окупованому Сватовому

Боєприпас було скинуто з повітря.

СтратКому ЗСУ показав відео знищення ворожого складу БК у окупованому Сватовому Луганської області. Росіяни майже два тижні звозили туди боєприпаси.

Відео влучання скинутого з повітря боєприпасу опубліковано в Telegram.

"росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", – йдеться у повідомленні.

У ролику зазначено, що склад знищили захисники з 92-ої бригади.

У вересні захисники знищили в Сватовому автовокзал, де жили окупанти.