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У Київській області впровадили нові графіки відключень електроенергії

Графіки поділені на три частини. 

У Київській області впровадили нові графіки відключень електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Київській області з 3 січня почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони складаються із трьох категорій, повідомили в ДТЕК.

Білий колір у графіку означає час заплановного включення електроенергії, сірий – її відсутності, а світло-сірий – можливі відключення в разі збільшення дисбалансу. 

Якщо адреса в списку відсутня, ДТЕК просить повідомити через сайт, кол-центр або Facebook. 

За таким самим принципом побудовано графіки планових відключень у Києві: вони теж поділені на білу, сіру і світло-сіру групи. У столиці до стабілізаційних графіків також повернулися від сьогодні. Потреба в обмеженні електроспоживання виникла через російські терористичні удари по обʼєктах енергетики.

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