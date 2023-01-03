У Київській області впровадили нові графіки відключень електроенергії

У Київській області з 3 січня почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони складаються із трьох категорій, повідомили в ДТЕК.

Білий колір у графіку означає час заплановного включення електроенергії, сірий – її відсутності, а світло-сірий – можливі відключення в разі збільшення дисбалансу.

Якщо адреса в списку відсутня, ДТЕК просить повідомити через сайт, кол-центр або Facebook.

За таким самим принципом побудовано графіки планових відключень у Києві: вони теж поділені на білу, сіру і світло-сіру групи. У столиці до стабілізаційних графіків також повернулися від сьогодні. Потреба в обмеженні електроспоживання виникла через російські терористичні удари по обʼєктах енергетики.