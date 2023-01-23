Як українські TechFin-компанії працюють на перемогу: досвід Portmone

У той час, як Збройні сили дають гідну відсіч ворогові на полі бою, представники бізнесу та прості українці не залишаються осторонь і всіма доступними способами допомагають армії боротися за свободу та краще майбутнє нових поколінь. Сервіс онлайн-платежів Portmone з перших днів повномасштабної війни робить усе можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу.

Підтримка армії та не тільки

Сьогодні на передовій знаходяться не лише кадрові військові, а й співробітники багатьох українських компаній, зокрема представники топменеджменту. Так, генеральний директор сервісу Portmone Дмитро Басов служить зв'язківцем у Нацгвардії. Як досвідчений фахівець в IT-сфері, він займається розробленням операційних систем для мережевої боротьби з супротивником.

Буквально з перших днів після початку повномасштабного вторгнення Portmone спростив процес збору допомоги для армії та став першим сервісом, що за підтримки Мінцифри дозволив людям переказувати гроші з карток єПідтримка на спецрахунок НБУ.

На сайті та в мобільному застосунку було створено спеціальний розділ, присвячений благодійності. Завдяки цьому українці та користувачі з-за кордону можуть переказувати кошти на потреби наших захисників, гуманітарну допомогу дітям і дорослим, що постраждали внаслідок воєнних дій, зоопаркам і притулкам, а також на відновлення економіки та зруйнованої інфраструктури нашої країни.

Загальна сума донатів становить 662 930 004 грн і невпинно зростає. Компанія не зупиняється на досягнутому: список фондів і БО, яким можна пожертвувати гроші у два кліки, постійно поповнюється.

Комуналка без комісії

Населені пункти, що донедавна були в окупації, пережили складні часи та потребують відновлення. Багато жителів Харківщини та Херсонщини й зараз перебувають у зоні підвищеної небезпеки та страждають від постійних обстрілів терористичної держави рф. Щоб підтримати людей, що мешкають на деокупованих територіях або знаходяться в евакуації, сервіс Portmone на початку грудня запустив акцію, що дозволяє оплачувати послуги комунальних компаній у Харківській та Херсонській областях без комісії до закінчення воєнного стану. Такий крок допоможе поповнити бюджет і підтримати економіку країни.

Щоб скористатися акційною пропозицією, необхідно зареєструватися або увійти до вже наявного кабінету на сайті або в застосунку Portmone.

Українська нація підкорила світ своєю силою духу та непохитністю, проте боротьбу з агресором ще не закінчено. Команда Portmone продовжує працювати на фінансовому фронті та запрошує долучитися до роботи на нашу перемогу всіх, кому небайдужа доля України. Спільними зусиллями нам вдасться здолати ворога і побудувати сильну квітучу державу.