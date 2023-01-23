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Дві українські пам’ятні монети потрапили в десятку найкращих монет світу

Серед грошових знаків - "До 30-річчя незалежності України" і "25 років Конституції України".

Дві українські пам’ятні монети потрапили в десятку найкращих монет світу
Фото: НБУ

Дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу "Монета року" від авторитетного нумізматичного видання World Coin News. 

Це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Серед грошових знаків-переможців - "До 30-річчя незалежності України" (нейзильбер, номінал 5 гривень; номінація - Найхудожніша монета") та "25 років Конституції України" (срібло, номінал 10 гривень; номінація - "Найкраща монета про сучасну подію").

Автором ескізу першої монети є український художник Олег Шупляк, скульптором – Володимир Атаманчук. Автор ескізу другого грошового знаку є художник Владислав Яровий. Програмне моделювання обох монет здійснив працівник Банкнотно-монетного двору НБУ Юрій Лук’янов.

Нагадаємо, раніше НБУ повідомив, що сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу.

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