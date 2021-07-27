Казахський Kaspi.kz купує українську платіжну систему Portmone

Сума операції може складати від $10 млн до $ 20млн.

Казахський банк Kaspi.kz купує 100% української платіжної системи Portmone Group.

Про це повідомляє AIN.UA.

Portmone - українська міжбанківська платіжна система, один з найбільших гравців на ринку. Заснована у 2002 році Ігорем Горіним. У 2013 році компанію придбала Dragon Capital. Джерела на ринку говорили, що, швидше за все, - з метою подальшого перепродажу.

Згідно з офіційними даними, покупцем Portmone Group стала компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - це найбільша фінтех-компанія Казахстану. Kaspi.kz позиціонує себе як Super App - один додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс тощо.

У жовтні Kaspi.kz провела IPO в Лондоні, під час якого залучили $870 млн, а капіталізація склала до $6,5 млрд. Сьогодні капіталізація Kaspi.kz зросла до $13 млрд завдяки зростанню фінансових показників, а бізнес компанії розширюється, в тому числі географічно.

Нової країною присутності стане Україна. Сторони умови угоди з Portmone не розголошують. Однак, за даними AIN.UA, сума операції може складати від $10 млн до $ 20млн.

Угоду планують закрити до кінця 2021 року відповідні запити вже направлені АМКУ і Національний банк України.

Вона дозволить Kaspi.kz відразу ж отримати ліцензії для роботи з Visa і Mastercard в Україні, партнерами яких вже є Portmone.

Нагадаємо, компанія "Портмоне" (ТМ Portmone), заснована в 2002 році. Вона здійснює електронну доставку клієнтам рахунків від постачальників послуг, забезпечує їх оплату платіжними картами через інтернет, а також забезпечує еквайринг платіжних карт для інтернет-магазинів. Через її сайт можна оплатити послуги ЖКГ, телеком і інтернет-операторів, купити квитки в кіно, театр, на концерт, залізничні та авіаквитки, підписатися на ЗМІ, оплатити страховку, поповнити рахунок в онлайн-іграх. У 2012 році чистий прибуток Portmone склав 331 тис. грн при доході 5,39 млн грн.

У грудні 2013 року Portmone купила інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали.