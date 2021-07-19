Zoom купує розробника хмарного ПЗ для кол-центрів за $14,7 млрд

Zoom повідомив про придбання компанії Five9, яка розробляє хмарне програмне забезпечення для кол-центрів. Сума угоди становить 14,7 млрд доларів, сторони планують закрити її у першому півріччі 2022 року.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті Zoom.

Це буде найбільше поглинання в історії Zoom, а крім того, друга за величиною угода на технологічному ринку США після купівлі Microsoft компанії з розпізнавання мовлення Nuance Communications.

За рахунок угоди з Five9 Zoom хоче збільшити частку на корпоративному ринку і створити продукт для контакт-центрів. Компанія хоче використовувати ресурси і базу клієнтів Five9 для розвитку своєї хмарної телефонії Zoom Phone.

Нагадаємо, що сервіс відеоконференцій Zoom навесні 2020 року опинився на хвилі популярності завдяки глобальному карантину, що обмежив можливості для офлайн-нарад.

Зараз на фоні поступового повернення працівників у офіси, а учнів і студентів - у класи й аудиторії Zoom шукає можливості для подальшого зростання.