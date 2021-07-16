Мер Житомира анонсував будівництво в місті патронного заводу

Мер Житомира Сергій Сухомлин анонсував будівництво на території міста патронного заводу.
"Після 2014 року Україна фактично втратила єдиний завод, що виготовляє набої. Він працював у Луганську. Завдяки американським інвесторам у Житомирі може з’явитись патронний завод", - написав він у фейсбуку.
Мер повідомив, що промисловий майданчик планують розмістити на території колишнього заводу верстатів-автоматів.
На засіданні міської ради депутати надали згоду на поділ земельної ділянки площею 14,5 га на вул. Корольова, 132 з метою подальшою передачі її ТОВ "Житомирський патронний завод".
За словами Сухомлина, інвестор, який начебто вибрав Житомир з-поміж Дніпра та Львова, збирається вкласти у виробництво понад 100 млн доларів і створити сотні робочих місць.
За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Житомирський патронний завод" - це нова компанія, зареєстрована 8 липня 2021 року зі статутним капіталом 200 тисяч гривень. Єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром фірми є Дмитро Олексійович Сафонов. Він також є співвласником ТОВ "Бірманія", що займається продажем пива.
Нагадаємо, раніше в Україні функціонував Луганський патронний завод, який виробляє боєприпаси для стрілецької зброї і який нині розташований на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
У жовтні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що Україна збирається придбати нову лінію для виробництва боєприпасів.