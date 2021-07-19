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Міністр інфраструктури продав свій бізнес

Кубраков був співвласником управляючої компанії "Місто для людей" з Русланом Крамаренком.

Міністр інфраструктури продав свій бізнес
Фото: пресс-служба

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про продаж свого бізнесу.

Про це він повідомив у фейсбуці.

У 2016 році Кубраков разом з Русланом Крамаренком (колишній заступник голови КМДА) та ще кількома партнерами створили управляючу компанію "Місто для людей", яка займається обслуговуванням введених в експлуатацію багатоповерхових будинків. Зараз вона працює близько в десятку міст України, зокрема у Києві 

Кубраков стверджує, що продав свою частку.

"У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку «Слуги народу», я передав свою частку у групі компаній в управління. У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки. Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена. Всі результати відповідних правочинів будуть задекларовані", - написав міністр у фейсбуку.

В останньому повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Кубракова повідомляється, що 14 липня він отримав від Крамаренка 9,86 млн гривень за продаж цінних паперів та корпоративних прав.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури 20 травня 2021 року замість Владислав Криклія. Перед тим він півтора роки очолював Укравтодор.

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