У Мінінфраструктури назвали орієнтовну вартість проїзду платними дорогами

В Україні планують побудувати шість автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами. Максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу та сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко у відповідь на запит “Суспільному”.

За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Зазначається, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-року.

Максимальна вартість користування дорогами затверджена урядом на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.

"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у 2019 році голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявляв, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки.