Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента, який допомагав підготувати ракетний удар по електропідстанціях на заході України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Агентом виявився житель Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Викрили його на Тернопільщині.

«Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики», – йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, чоловіка затримали на спробі передачі Росії розвідданих з власного смартфона. У СБУ додають, що для виконання російських завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місце розташування енергооб’єктів та фіксував їхні координати.

Під час обшуку у чоловіка вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ затримала двох колишніх "посадовців пенсійного фонду "ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.