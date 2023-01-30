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Зеленський і прем'єр-міністр Данії відвідали у госпіталі Миколаєва українських захисників

Президент приїхав у Миколаївську область. 

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом на Миколаївщині. Глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в області.

Про це президент повідомив у Telegram.

“Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії. Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що на нараді також мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.

В одному зі шпиталів Миколаєва президент разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном відвідали поранених українських захисників.

"Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання", – зазначив глава держави. 

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

 

 

Нагадаємо, у червні Зеленський відвідав позиції українських військових у Миколаївській області та вручив бійцям нагороди.

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