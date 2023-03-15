Ердоган пообіцяв ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував ратифікацію його країною заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

"Пан президент (Фінляндії, - ред.) прибуде до Туреччини в п'ятницю, і ми зустрінемося. Після цього ми виконаємо нашу обіцянку", - сказав Ердоган.

В свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністо, який відвідає Туреччину 16-17 березня вірить, що президент Туреччини оголосить про своє рішення щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО під час їхньої зустрічі.

Турецькі чиновники повідомляють, що парламент Туреччини “дуже ймовірно” ратифікує заявку Фінляндії на вступ до НАТО до середини квітня. Високопоставлений турецький чиновник сказав, що заявка Фінляндії буде схвалена незалежно від заявки Швеції.

Інший обізнаний у цьому питанні чиновник запевнив, що підхід Фінляндії до терористичних організацій відповідає вимогам Туреччини, і що Гельсінкі вжив заходів у цьому відношенні.

Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну, але Швеція зіткнулася із запереченнями з боку Туреччини.

Зокрема, Анкара звинувачує Стокгольм у переховуванні тих, кого Туреччина вважає членами терористичних угруповань, і вимагає їхньої екстрадиції як крок до надання зеленого світла членству Швеції в НАТО.

Переговори щодо НАТО між Фінляндією, Швецією та Туреччиною були припинені з січня після того, як Расмус Палудан, лідер датської ультраправої політичної партії “Жорстка лінія”, спалив копію Корану біля турецького посольства в Стокгольмі.